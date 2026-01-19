Премьер Испании отменил поездку на форум в Давос из-за аварии на железной дороге

Премьер-министр Испании Педро Санчес отменил поездку на Всемирный экономический форум в Давосе из-за масштабной аварии на железной дороге, которая, по последним данным, унесла жизни 39 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

В Давосе Санчес должен был встретиться, в частности, с президентом США Дональдом Трампом и лидером Аргентины Хавьером Милеем, а также выступить с речью.

Ожидается, что в понедельник утром премьер отправится в район железнодорожной катастрофы, чтобы лично ознакомиться с ситуацией.

Сообщалось также, что испанский премьер отменил все запланированные на понедельник мероприятия, включая встречу с лидером оппозиции Альберто Нуньесом Фейхоо.

Несколько вагонов поезда Iryo, следовавшего из Малаги в Мадрид с 300 пассажирами, сошли с рельсов и столкнулись с поездом Alvia, двигавшимся в противоположном направлении с 184 пассажирами на борту в направлении Уэльвы.

Несколько вагонов второго поезда упали с четырехметрового склона, что затрудняет доступ к месту крушения.

Сообщалось, что жертвами катастрофы стали 39 человек.