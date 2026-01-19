Сибіга подякував полякам, які зібрали вже понад 3 млн злотих на генератори для Києва

Глава МЗС Андрій Сибіга назвав виразом справжньої солідарності, людяності та щирої підтримки польський збір на генератори для Києва.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

За словами Сибіги, для українців новини про участь сусідів і друзів з Польщі у зборі коштів на генератори для України "Тепло з Польщі для Києва" мають дуже важливе значення..

"Це вираз справжньої солідарності, людяності та щирої підтримки в часи, коли тепло і світло означають безпеку і життя. Щиро дякуємо всім, хто має відкрите серце, волонтерам та організаціям, які ініціювали збір коштів і підтримали його", – написав міністр.

"Ми відчуваємо, що не самотні. Дякуємо Польщі за таку важливу допомогу та за тепло, яке зігріває нас у найтемніші хвилини", – додав він.

Варто зазначити, що станом на 12.40 за Києвом кількість накопичених коштів перевищила 3 мільйони злотих. До збору долучилися понад 25 тисяч людей. Організатори підвищили ціль збору до 5 мільйонів злотих.

Автори ініціативи закликали підтримати збір, оскільки нічні температури в українській столиці сягають -17, і в цей час більшість киян сидять без світла чи опалення, або і того й іншого.

"Ми організовуємо збір з чіткою конкретною метою – купити й доставити у Київ 100 генераторів. Ці прилади будуть рятувати життя. Генераторами можна буде обігрівати простори, де знайдуть прихисток літні люди й діти, він дозволить закип’ятити воду…. Кожен долар чи євро наближає нас до відправки вантажу цього рятівного обладнання. Для нас це – жест підтримки, а для них – реальний шанс вижити у цю зиму", – зазначили автори ініціативи у початковому тексті.

Збір спільно запустили кілька громадських організацій та ініціатив, серед яких Євромайдан-Варшава, Democracy Foundation, Sestry.eu, Open Dialogue Foundation, PRB Foundation, ініціатива Entrepreneurs Help.

У суботу президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з керівником ГУР Олегом Іващенком заявив, що Росія готується до подальших ударів по українській енергетиці та інфраструктурі, включно з об'єктами, що обслуговують АЕС.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна попередила міжнародних партнерів щодо планів РФ завдати ударів по підстанціях українських АЕС.