Сибига поблагодарил поляков, собравших уже более 3 млн злотых на генераторы для Киева

Глава МИД Андрей Сибига назвал выражением настоящей солидарности, человечности и искренней поддержки польский сбор на генераторы для Киева.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

По словам Сибиги, для украинцев новости об участии соседей и друзей из Польши в сборе средств на генераторы для Украины "Тепло из Польши для Киева" имеют очень важное значение.

"Это выражение настоящей солидарности, человечности и искренней поддержки во времена, когда тепло и свет означают безопасность и жизнь. Спасибо всем, кто имеет открытое сердце, волонтерам и организациям, которые инициировали сбор средств и поддержали его", – написал министр.

"Мы чувствуем, что не одиноки. Спасибо Польше за такую важную помощь и за тепло, которое согревает нас в самые темные минуты", – добавил он.

Стоит отметить, что по состоянию на 12.40 по Киеву количество накопленных средств превысило 3 миллиона злотых. К сбору присоединились более 25 тысяч человек. Организаторы повысили цель сбора до 5 миллионов злотых.

Авторы инициативы призвали поддержать сбор, поскольку ночные температуры в украинской столице достигают -17, и в это время большинство киевлян сидят без света или отопления, или и того и другого.

"Мы организовываем сбор с четкой конкретной целью – купить и доставить в Киев 100 генераторов. Эти приборы будут спасать жизни. Генераторами можно будет обогревать пространства, где найдут приют пожилые люди и дети, он позволит вскипятить воду.... Каждый доллар или евро приближает нас к отправке груза этого спасительного оборудования. Для нас это – жест поддержки, а для них – реальный шанс выжить в эту зиму", – отметили авторы инициативы в начальном тексте.

Сбор совместно запустили несколько общественных организаций и инициатив, среди которых Евромайдан-Варшава, Democracy Foundation, Sestry.eu, Open Dialogue Foundation, PRB Foundation, инициатива Entrepreneurs Help.

В субботу президент Владимир Зеленский по итогам встречи с руководителем ГУР Олегом Иващенко заявил, что Россия готовится к дальнейшим ударам по украинской энергетике и инфраструктуре, включая объекты, обслуживающие АЭС.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина предупредила международных партнеров о планах РФ нанести удары по подстанциям украинских АЭС.