Військовослужбовці Нідерландів залишають Гренландію

Два офіцери Королівського флоту Нідерландів, які брали участь у розвідувальній місії в Гренландії в рамках спільних військових навчань в Арктиці, завершили свою роботу відповідно до плану і залишають острів.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Нідерландів, повідомляє "Європейська правда".

Розвідувальна місія проводилася під керівництвом Данії. Кілька союзників НАТО, серед яких Нідерланди, відправилися до Гренландії, щоб оцінити можливості проведення спільних навчань (Arctic Endurance).

Нідерландські офіцери поділилися своїм оперативним та логістичним досвідом. Підготовчі роботи будуть продовжені незабаром у Данії та Нідерландах.

Наступним кроком може стати масштабніша операція в рамках НАТО. Це питання буде обговорюватися найближчим часом в рамках Альянсу, додали в Міноборони Нідерландів.

Раніше стало відомо, що група солдатів німецьких збройних сил 18 січня залишила Гренландію.

У Міноборони Німеччини заявили, що місію Бундесверу в Гренландії довелося дещо скоротити через погодні умови, які не дозволили відвідини данської військової бази на острові.