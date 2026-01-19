Європарламент 20 січня проголосує за прискорену процедуру надання Україні 90 млрд євро

У вівторок, 20 січня, Європейський парламент на пленарному засіданні у Страсбурзі проголосує за прискорену процедуру надання Україні у 2026-2027 роках кредиту від Європейського Союзу на суму 90 млрд євро.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили у пресслужбі Європарламенту.

Євродепутати 20 січня прийматимуть рішення про термінову процедуру ухвалення законопроєктів, які дозволять надати Україні кредит ЄС на 90 млрд євро протягом наступних двох років.

"У вівторок відбудеться голосування за прискорену процедуру схвалення посиленої співпраці 24 держав-членів щодо кредиту Україні у розмірі 90 мільярдів євро, створення Кредитного механізму підтримки України на 2026 та 2027 роки, а також внесення змін до Регламенту про Ukraine Facility", – повідомили у Європарламенті.

Голосування відбудеться 20 січня о 13:00 за київським часом.

За інформацією "ЄвроПравди", голоси найбільших фракцій за це рішення є, тож варто очікувати на його схвалення.

Далі розпочнеться пришвидшений процес обговорення та затвердження запропонованих Єврокомісією законопроєктів: фінальні тексти мають бути схвалені Радою ЄС та затверджені у Європарламенті.

Як стало відомо кореспондентці "Європейської правди", найближче предметне обговорення українського кредиту на рівні Комітету постійних представників (Coreper) у Брюсселі відбудеться вже в середу, 21 січня.

Як повідомляла "Європейська правда", Європейська комісія у середу, 14 січня, ухвалила пакет законодавчих пропозицій, які дозволять надати Україні кредит на 90 млрд євро від Євросоюзу на забезпечення її фінансових та військових потреб у 2026 та 2027 роках.

Того ж дня Комітет постійних представників на рівні послів у Брюсселі заслухав презентацію цих пропозицій – причому за результатом обговорення у деяких дипломатів виникли технічні питання.

Нагадаємо, 18-19 грудня Європейська рада прийняла рішення надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки з запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС на основі механізму посиленої співпраці з Україною.

Угорщина, Словаччина та Чехія не заветували цю схему, але відмовилися брати в ній участь.