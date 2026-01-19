Европарламент 20 января проголосует за ускоренную процедуру выделения Украине 90 млрд евро

Во вторник, 20 января, Европейский парламент на пленарном заседании в Страсбурге проголосует за ускоренную процедуру предоставления Украине в 2026-2027 годах кредита от Европейского Союза на сумму 90 млрд евро.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили в пресс-службе Европарламента.

Евродепутаты 20 января будут принимать решение о срочной процедуре принятия законопроектов, которые позволят предоставить Украине кредит ЕС на 90 млрд евро в течение следующих двух лет.

"Во вторник состоится голосование за ускоренную процедуру одобрения усиленного сотрудничества 24 государств-членов по кредиту Украине в размере 90 миллиардов евро, создание Кредитного механизма поддержки Украины на 2026 и 2027 годы, а также внесение изменений в Регламент о Ukraine Facility", – сообщили в Европарламенте.

Голосование состоится 20 января в 13:00 по киевскому времени.

По информации "ЕвроПравды", голоса крупнейших фракций за это решение есть, поэтому стоит ожидать его одобрения.

Далее начнется ускоренный процесс обсуждения и утверждения предложенных Еврокомиссией законопроектов: финальные тексты должны быть одобрены Советом ЕС и утверждены в Европарламенте.

Как стало известно корреспонденту "Европейской правды", ближайшее предметное обсуждение украинского кредита на уровне Комитета постоянных представителей (Coreper) в Брюсселе состоится уже в среду, 21 января.

Как сообщала "Европейская правда", Европейская комиссия в среду, 14 января, приняла пакет законодательных предложений, которые позволят предоставить Украине кредит на 90 млрд евро от Евросоюза на обеспечение ее финансовых и военных потребностей в 2026 и 2027 годах.

В тот же день Комитет постоянных представителей на уровне послов в Брюсселе заслушал презентацию этих предложений – причем по результатам обсуждения у некоторых дипломатов возникли технические вопросы.

Напомним, 18-19 декабря Европейский совет принял решение предоставить Украине заем в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы из заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС на основе механизма усиленного сотрудничества с Украиной.

Венгрия, Словакия и Чехия не ветировали эту схему, но отказались в ней участвовать.