Лукашенко отримав запрошення у Раду миру Трампа для Гази

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко отримав звернення від президента США Дональда Трампа із запрошенням увійти до складу Ради миру щодо сектора Гази.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Білорусі Руслан Варанков, якого цитує БЕЛТА, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив представник МЗС, білоруська сторона "високо оцінила" пропозицію від США.

"Ми також розглядаємо цю пропозицію як визнання особистих заслуг і міжнародного авторитету глави білоруської держави. Пропозиція була доведена до відома президента Республіки Білорусь і сприйнята ним позитивно", – підкреслив він.

Варанков додав, що Білорусь готова взяти участь у діяльності Ради миру, "враховуючи і сподіваючись, що ця організація розширить свої рамки і повноваження далеко за межі пропонованого в ініціативі мандата".

"Це дозволить їй активно брати участь у глобальних процесах з врегулювання будь-яких міжнародних конфліктів, що в кінцевому підсумку сприятиме побудові нової архітектури безпеки, яку активно просуває Білорусь в останні роки", – переконані в білоруському МЗС.

Повідомляли, що Трамп збирається вимагати по мільярду доларів від держав, які захочуть мати постійне місце у створюваній ним Раді миру, ідея якої виглядає як альтернатива Організації Об’єднаних Націй.

Раду миру описують як "міжнародну організацію, що ставить за мету просувати стабільність, відновлювати надійне і законне врядування та забезпечувати сталий мир у регіонах, де тривають чи яким загрожують конфлікти".

За словами джерел, Трамп вже запросив до членства у Раді миру для Гази (окремої групи "під парасолькою" загальної Ради миру) Аргентину й Канаду, а також кілька європейських держав. Про відповідне запрошення вже повідомив угорський прем’єр Віктор Орбан, а також італійська прем'єрка Джорджа Мелоні.

В Кремлі заявили, що російський правитель Владімір Путін також отримав запрошення увійти до складу Ради миру по сектору Гази.