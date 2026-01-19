Лукашенко получил приглашение в Совет мира Трампа для Газы

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко получил обращение от президента США Дональда Трампа с приглашением войти в состав Совета мира по сектору Газы.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Беларуси Руслан Варанков, которого цитирует БЕЛТА, сообщает "Европейская правда".

Как отметил представитель МИД, белорусская сторона "высоко оценила" предложение от США.

"Мы также рассматриваем это предложение как признание личных заслуг и международного авторитета главы белорусского государства. Предложение было доведено до сведения президента Республики Беларусь и воспринято им положительно", – подчеркнул он.

Варанков добавил, что Беларусь готова принять участие в деятельности Совета мира, "учитывая и надеясь, что эта организация расширит свои рамки и полномочия далеко за пределы предлагаемого в инициативе мандата".

"Это позволит ей активно участвовать в глобальных процессах по урегулированию любых международных конфликтов, что в конечном итоге будет способствовать построению новой архитектуры безопасности, которую активно продвигает Беларусь в последние годы", – убеждены в белорусском МИДе.

Сообщалось, что Трамп собирается требовать по миллиарду долларов от государств, которые захотят иметь постоянное место в создаваемом им Совете мира, идея которого выглядит как альтернатива Организации Объединенных Наций.

Совет мира описывают как "международную организацию, которая ставит целью продвигать стабильность, восстанавливать надежное и законное управление и обеспечивать устойчивый мир в регионах, где продолжаются или которым угрожают конфликты".

По словам источников, Трамп уже пригласил к членству в Совете мира для Газы (отдельной группы "под зонтиком" общего Совета мира) Аргентину и Канаду, а также несколько европейских государств. О соответствующем приглашении уже сообщил венгерский премьер Виктор Орбан, а также итальянский премьер Джорджа Мелони.

В Кремле заявили, что российский правитель Владимир Путин также получил приглашение войти в состав Совета мира по сектору Газы.