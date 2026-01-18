Орбан похизувався запрошенням від Трампа увійти до його Ради миру
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан оприлюднив листа американського президента Дональда Трама, в якому той запрошує Угорщину долучитися до його Ради миру.
Про це, як пише "Європейська правда", Орбан повідомив в Х.
Угорський прем'єр вважає, що це рішення є визнанням зусиль Угорщини на шляху до миру.
"Президент Трамп запросив Угорщину приєднатися до роботи Ради миру в якості засновника. Ми, звичайно ж, прийняли це почесне запрошення", – написав Орбан.
Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп збирається вимагати по мільярду доларів від держав, які захочуть мати постійне місце у створюваній ним Раді миру, ідея якої виглядає як альтернатива Організації Об’єднаних Націй.
Раду миру описують як "міжнародну організацію, що ставить за мету просувати стабільність, відновлювати надійне і законне врядування та забезпечувати сталий мир у регіонах, де тривають чи яким загрожують конфлікти".
За словами джерел, Трамп вже запросив до членства у Раді миру для Гази (окремої групи "під парасолькою" загальної Ради миру) Аргентину й Канаду, а також кілька європейських держав.
Вперше ідея Ради миру з’явилася в угоді щодо припинення бойових дій у секторі Гази.