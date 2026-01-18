Орбан похизувався запрошенням від Трампа увійти до його Ради миру

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан оприлюднив листа американського президента Дональда Трама, в якому той запрошує Угорщину долучитися до його Ради миру.

Про це, як пише "Європейська правда", Орбан повідомив в Х.

Угорський прем'єр вважає, що це рішення є визнанням зусиль Угорщини на шляху до миру.

"Президент Трамп запросив Угорщину приєднатися до роботи Ради миру в якості засновника. Ми, звичайно ж, прийняли це почесне запрошення", – написав Орбан.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп збирається вимагати по мільярду доларів від держав, які захочуть мати постійне місце у створюваній ним Раді миру, ідея якої виглядає як альтернатива Організації Об’єднаних Націй.

Раду миру описують як "міжнародну організацію, що ставить за мету просувати стабільність, відновлювати надійне і законне врядування та забезпечувати сталий мир у регіонах, де тривають чи яким загрожують конфлікти".

За словами джерел, Трамп вже запросив до членства у Раді миру для Гази (окремої групи "під парасолькою" загальної Ради миру) Аргентину й Канаду, а також кілька європейських держав.

Вперше ідея Ради миру з’явилася в угоді щодо припинення бойових дій у секторі Гази.