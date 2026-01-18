Мелоні: Італія була запрошена до складу Ради миру для Гази

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що її країну також запросили долучитися до Ради миру для Гази.

Про це вона сказала, спілкуючись із журналістами в Сеулі на форумі щодо Гази, передає "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Вона коментувала питання створюваної президентом США Дональдом Трампом Ради миру.

"Нас також запросили долучитися до неї. Я вважаю, що Італія може відігравати провідну роль, ми готові зробити свій внесок у розробку мирного плану", – сказала прем'єрка Італії.

"Мені здається "що Італія є дуже активним гравцем у регіоні, має добрі відносини з усіма іншими регіональними гравцями, тому ми раді і зробимо все можливе, щоб внести свій внесок, який, на нашу думку, може змінити ситуацію", – додала Мелоні.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп збирається вимагати по мільярду доларів від держав, які захочуть мати постійне місце у створюваній ним Раді миру, ідея якої виглядає як альтернатива Організації Об’єднаних Націй.

Раду миру описують як "міжнародну організацію, що ставить за мету просувати стабільність, відновлювати надійне і законне врядування та забезпечувати сталий мир у регіонах, де тривають чи яким загрожують конфлікти".

За словами джерел, Трамп вже запросив до членства у Раді миру для Гази (окремої групи "під парасолькою" загальної Ради миру) Аргентину й Канаду, а також кілька європейських держав. Про відповідне запрошення вже повідомив угорський прем’єр Віктор Орбан.

Вперше ідея Ради миру з’явилася в угоді щодо припинення бойових дій у секторі Гази.