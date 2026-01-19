Данія відправить на Гренландію додаткові сили та головнокомандувача

Данія анонсувала відправлення додаткових військових до Гренландії на підсилення контингенту, який вже перебуває на острові.

Як повідомляє TV2, пише "Європейська правда", про це оголосили у Міністерстві оборони Данії.

Ввечері 19 січня до селища Кангерлуссуак прибуде "значне поповнення" для данських сил, чисельність якого не називають. У складі цієї групи має прибути і головнокомандувач армії, генерал-майор Петер Бойсен.

Додаткові сили поповнять контингент данських військових у Гренландії, що прибув туди раніше – приблизно 100 військовослужбовців у Нууку та майже стільки ж у Кангерлуссуаку – для навчань Arctic Endurance.

Перед цим повідомляли, що військові Німеччини та Нідерландів, яких відряджали туди з "розвідувальною місією" перед навчаннями, залишили острів.

У зв'язку з напругою довкола Гренландії топпосадовці Данії не поїдуть на Світовий економічний форум у Давосі.

Керівництво ЄС скликало позачерговий саміт через напругу довкола Гренландії, а Франція скликає зустріч міністрів G7.

