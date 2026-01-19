Укр Рус Eng

Данія відправить на Гренландію додаткові сили та головнокомандувача

Новини — Понеділок, 19 січня 2026, 15:26 — Марія Ємець

Данія анонсувала відправлення додаткових військових до Гренландії на підсилення контингенту, який вже перебуває на острові. 

Як повідомляє TV2, пише "Європейська правда", про це оголосили у Міністерстві оборони Данії.

Ввечері 19 січня до селища Кангерлуссуак прибуде "значне поповнення" для данських сил, чисельність якого не називають. У складі цієї групи має прибути і головнокомандувач армії, генерал-майор Петер Бойсен. 

Додаткові сили поповнять контингент данських військових у Гренландії, що прибув туди раніше – приблизно 100 військовослужбовців у Нууку та майже стільки ж у Кангерлуссуаку – для навчань Arctic Endurance.

Перед цим повідомляли, що військові Німеччини та Нідерландів, яких відряджали туди з "розвідувальною місією" перед навчаннями, залишили острів

У зв'язку з напругою довкола Гренландії топпосадовці Данії не поїдуть на Світовий економічний форум у Давосі.

Керівництво ЄС скликало позачерговий саміт через напругу довкола Гренландії, а Франція скликає зустріч міністрів G7

Читайте також на цю тему: Чи буде Європа воювати за Гренландію? Як вимога Трампа стала викликом для НАТО.

