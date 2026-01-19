Франція скликає зустріч міністрів G7 на тлі суперечки щодо Гренландії

Міністр фінансів Франції Ролан Лескюр скличе своїх колег з G7 на зустріч для обговорення питань торгівлі та суверенітету "у найближчі дні".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє TV2.

Франція у 2026 році головує у "Групі семи".

"Ми повністю підтримуємо Гренландію та Данію. Шантаж між друзями, звичайно, є неприйнятним", – заявив Лескюр.

Нагадаємо, 17 січня президент США Дональд Трамп анонсував запровадження мит проти низки країн, які не згодні з його претензіями на Гренландію.

Перед цим Данія відправила до Гренландії військову техніку та передовий загін військових для підготовки до прийому більших сил армії та інших підрозділів союзників для військових навчань. Декілька країн направили і своїх військових.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн захистила позицію країн Європи на підтримку Данії і Гренландії і застерегла щодо негативних наслідків рішень Дональда Трампа щодо тарифів.