Дания отправит на Гренландию дополнительные силы и главнокомандующего

Дания анонсировала отправку дополнительных военных в Гренландию на усиление контингента, который уже находится на острове.

Как сообщает TV2, пишет "Европейская правда", об этом объявили в Министерстве обороны Дании.

Вечером 19 января в поселок Кангерлуссуак прибудет "значительное пополнение" для датских сил, численность которого не называют. В составе этой группы должен прибыть и главнокомандующий армии, генерал-майор Петер Бойсен.

Дополнительные силы пополнят контингент датских военных в Гренландии, прибывший туда ранее – примерно 100 военнослужащих в Нууке и почти столько же в Кангерлуссуаке – для учений Arctic Endurance.

Перед этим сообщалось, что военные Германии и Нидерландов, которых отправляли туда с "разведывательной миссией" перед учениями, покинули остров.

В связи с напряжением вокруг Гренландии топ-чиновники Дании не поедут на Всемирный экономический форум в Давосе.

Руководство ЕС созвало внеочередной саммит из-за напряжения вокруг Гренландии, а Франция созывает встречу министров G7.

