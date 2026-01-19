Кошта скликає лідерів ЄС на позачергову зустріч через Гренландію

Лідери ЄС найближчими днями зберуться на позачергову зустріч з огляду на напруженість довкола Гренландії.

Про це йдеться у заяві президента Європейської ради Антоніу Кошти, передає "Європейська правда".

Кошта повідомив про консультації з державами-членами щодо останніх напруженостей навколо Гренландії і заявив про тверду прихильність до наступного:

Єдність щодо принципів міжнародного права, територіальної цілісності та національного суверенітету;

Єдність у підтримці та солідарності з Данією та Гренландією;

Визнання спільних трансатлантичних інтересів у сфері миру та безпеки в Арктиці, зокрема через діяльність НАТО;

Спільна оцінка того, що мита підірвуть трансатлантичні відносини і є несумісними з торговельною угодою між ЄС і США;

Готовність захищати себе від будь-яких форм примусу;

Готовність продовжувати конструктивну співпрацю зі США з усіх питань, що становлять спільний інтерес.

"З огляду на важливість останніх подій та з метою подальшої координації я вирішив скликати надзвичайне засідання Європейської ради в найближчі дні", – заявив глава Євроради.

Нагадаємо, 17 січня президент США Дональд Трамп анонсував запровадження мит проти низки країн, які не згодні з його претензіями на Гренландію.

Перед цим Данія відправила до Гренландії військову техніку та передовий загін військових для підготовки до прийому більших сил армії та інших підрозділів союзників для військових навчань. Декілька країн направили і своїх військових.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн захистила позицію країн Європи на підтримку Данії і Гренландії і застерегла щодо негативних наслідків рішень Дональда Трампа щодо тарифів.