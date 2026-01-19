Мерц розраховує на зустріч з Трампом у Давосі у спробі послабити напругу через Гренландію

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сподівається на зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Давосі у спробі пом’якшити напругу, що виникла через претензії США на Гренландію.

Як повідомляє AFP, пише "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ у понеділок.

Мерц сказав, що спробує організувати зустріч із Трампом на полях Світового економічного форуму у Давосі 21 січня і спробує послабити напругу, що склалася через претензії Трампа на Гренландію і його тарифні погрози державам, які підтримали Данію і Гренландію.

Мерц зазначив, що і Німеччина, й інші європейські країни хочуть "уникнути будь-якої ескалації у цій суперечці, якщо це можливо".

"Ми просто хочемо спробувати вирішити цю проблему разом, а американська адміністрація знає, що ми також маємо чим відповісти. Я не хотів би цього, але якщо буде потрібно – звісно, ми будемо захищати наші європейські інтереси, як і національні інтереси Німеччини", – сказав канцлер.

Нагадаємо, 17 січня президент США Дональд Трамп анонсував запровадження мит проти низки країн, які не згодні з його претензіями на Гренландію.

Міністри фінансів Німеччини та Франції заявили, що європейські держави не піддадуться на шантаж президента США Дональда Трампа щодо запровадження тарифів через Гренландію.

