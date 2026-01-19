Укр Рус Eng

Мерц розраховує на зустріч з Трампом у Давосі у спробі послабити напругу через Гренландію

Новини — Понеділок, 19 січня 2026, 16:04 — Марія Ємець

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сподівається на зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Давосі у спробі пом’якшити напругу, що виникла через претензії США на Гренландію.

Як повідомляє AFP, пише "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ у понеділок. 

Мерц сказав, що спробує організувати зустріч із Трампом на полях Світового економічного форуму у Давосі 21 січня і спробує послабити напругу, що склалася через претензії Трампа на Гренландію і його тарифні погрози державам, які підтримали Данію і Гренландію. 

Мерц зазначив, що і Німеччина, й інші європейські країни хочуть "уникнути будь-якої ескалації у цій суперечці, якщо це можливо". 

"Ми просто хочемо спробувати вирішити цю проблему разом, а американська адміністрація знає, що ми також маємо чим відповісти. Я не хотів би цього, але якщо буде потрібно – звісно, ми будемо захищати наші європейські інтереси, як і національні інтереси Німеччини", – сказав канцлер. 

Нагадаємо, 17 січня президент США Дональд Трамп анонсував запровадження мит проти низки країн, які не згодні з його претензіями на Гренландію.

Міністри фінансів Німеччини та Франції заявили, що європейські держави не піддадуться на шантаж президента США Дональда Трампа щодо запровадження тарифів через Гренландію.

Читайте також: Війна за Гренландію, поки що торгова. Що стоїть за новими митами США проти країн Європи.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Фрідріх Мерц Трамп Гренландія
Реклама: