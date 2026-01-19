Мерц рассчитывает на встречу с Трампом в Давосе в попытке ослабить напряжение из-за Гренландии

Канцлер Германии Фридрих Мерц надеется на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Давосе в попытке смягчить напряжение, возникшее из-за претензий США на Гренландию.

Как сообщает AFP, пишет "Европейская правда", об этом он сказал в общении со СМИ в понедельник.

Мерц сказал, что попытается организовать встречу с Трампом на полях Всемирного экономического форума в Давосе 21 января и попытается ослабить напряжение, сложившееся из-за претензий Трампа на Гренландию и его тарифные угрозы государствам, которые поддержали Данию и Гренландию.

Мерц отметил, что и Германия, и другие европейские страны хотят "избежать любой эскалации в этом споре, если это возможно".

"Мы просто хотим попытаться решить эту проблему вместе, а американская администрация знает, что мы также имеем чем ответить. Я не хотел бы этого, но если будет нужно – конечно, мы будем защищать наши европейские интересы, как и национальные интересы Германии", – сказал канцлер.

Напомним, 17 января президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его претензиями на Гренландию.

Министры финансов Германии и Франции заявили, что европейские государства не поддадутся на шантаж президента США Дональда Трампа о введении тарифов из-за Гренландии.

