Міністри фінансів Франції та Німеччини: не піддамося на шантаж США

Міністри фінансів Німеччини та Франції заявили, що європейські держави не піддадуться на шантаж президента США Дональда Трампа щодо запровадження тарифів через Гренландію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Міністри фінансів Франції та Німеччини Ларс Клінґбайль та Ролан Лескюр під час зустрічі у понеділок заявили про "єдину та чітку" відповідь європейських союзників на тарифи США.

"Німеччина та Франція погоджуються: ми не дозволимо шантажувати нас", – заявив Клінґбайль.

"Шантаж між союзниками, шантаж між друзями, очевидно, неприйнятний", – додав Лескюр.

Лідери ЄС планують обговорити варіанти протидії американським митам на екстреному саміті в Брюсселі в четвер, 21 січня. Одним із варіантів є пакет тарифів на імпорт із США на суму 93 мільярди євро, який може автоматично набути чинності 6 лютого.

"Ми, європейці, повинні чітко заявити: межа досягнута. Ми простягаємо руку, але ми не готові до шантажу", – міністр фінансів Німеччини.

Іншим варіантом є поки що неперевірений "інструмент боротьби з примусом", який може обмежити доступ до державних тендерів, інвестицій чи банківської діяльності або обмежити торгівлю послугами, в якій США мають профіцит з ЄС, зокрема у сфері цифрових послуг.

Міністр фінансів Франції сказав, що хоча такий інструмент є стримувальним фактором, його слід розглядати за нинішніх обставин.

"Франція хоче, щоб ми розглянули цю можливість, сподіваючись, звичайно, що стримування переможе", – сказав Лескюр. Він додав, що сподівається, що трансатлантичні відносини повернуться до "дружнього характеру, заснованого на переговорах, а не на відносинах, заснованих на погрозах та шантажі".

Нагадаємо, 17 січня президент США Дональд Трамп анонсував запровадження мит проти низки країн, які не згодні з його претензіями на Гренландію.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн захистила позицію країн Європи на підтримку Данії і Гренландії і застерегла щодо негативних наслідків рішень Дональда Трампа.

Прем’єр Британії Кір Стармер назвав анонсовані Трампом тарифи "у помсту" за захист Данії хибним підходом, а президент Франції Емманюель Макрон наголосив, що Європу не вдасться залякати.