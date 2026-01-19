"Украине нужно тепло": Сибига призвал неравнодушных во всем мире последовать примеру Польши

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал неравнодушных во всем мире организовать благотворительные сборы в поддержку украинцев в условиях суровой зимы и разбитой энергосистемы так, как это сделали в Польше.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.

Сибига обратился к украинской диаспоре, "партнерам, друзьям и благотворителям во всем мире" с призывом собирать помощь для Украины, которая помогла бы пройти зиму в условиях экстремальных морозов и все более сложной ситуации в энергосистеме, разбитой российскими ударами.

"Сегодня поручил всем нашим дипмиссиям за рубежом инициировать срочные сборы средств вроде того, который недавно организовали наши польские друзья", – отметил Сибига, напомнив, что в рамках польского сбора для Киева задонатили почти 1 млн долларов США.

"Призываю всех неравнодушных по всему миру – всех наших друзей, общины, гражданское общество, парламенты, политиков регионального и местного уровня, лидеров мнений, медиа и других, откликнуться на этот призыв. Это крайне необходимая помощь. Она пойдет на закупку оборудования, электроснабжения и всех форм энергии непосредственно для украинцев и общин, которые в этом нуждаются", – отметил Сибига.

Он отметил, что для украинцев такая поддержка дает ощущение, что они не один на один с бедой и что России не удастся сломать готовность к сопротивлению такими методами, а результатом будет только большее сплочение в поддержку Украины.

Также Сибига поблагодарил поляков, которые собрали уже более 3 млн злотых на генераторы для Киева и снова повысили целевую сумму из-за потока новых донатов.

В субботу президент Владимир Зеленский по итогам встречи с руководителем ГУР Олегом Иващенко заявил, что Россия готовится к дальнейшим ударам по украинской энергетике и инфраструктуре, включая объекты, обслуживающие АЭС.