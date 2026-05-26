У Німеччині кажуть, що криза на Близькому Сході є шансом для внутрішнього туризму

Уповноважений уряду Німеччини з питань туризму Крістоф Пльосс допускає, що напружена ситуація у світі, зокрема, на Близькому Сході, може позитивно вплинути на німецьку туристичну галузь цього літа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Spiegel.

Під час війни в Ірані енергетичні об’єкти, аеропорти та населені райони у країнах Перської затоки зазнали атак. Це сильно зашкодило іміджу цих країн як безпечного місця для туризму та торгівлі.

Крім того, мандрівників бентежать обговорення про загрозу дефіциту авіаційного палива та подорожчання авіаподорожей.

"Наскільки серйозними є наслідки кризи на Близькому Сході для багатьох галузей, настільки ж великі можливості вона відкриває для німецького туризму", – заявив Пльосс в інтерв’ю газетам медіагрупи Funke.

Зокрема, на узбережжях Північного та Балтійського морів він очікує "ще більшого попиту, ніж у попередні роки".

У репрезентативному опитуванні, проведеному на замовлення постачальника послуг з розрахунків SAP Concur та опублікованому у вихідні, майже кожен п’ятий опитаний зазначив, що вже скасував або перебронював рейс, або зіткнувся зі скасуванням рейсу з боку авіакомпанії.

Пльосс зазначив, що федеральний уряд вважає туристичну галузь дедалі важливішим стовпом національної економіки Німеччини та оголосив про подальше фінансування.

"Ще цього року ми підтримаємо туристичні підприємства та регіони Німеччини кількома ініціативами, зокрема шляхом гнучкішого регулювання робочого часу та збільшення інвестицій у мережу автомагістралей і залізниць", – розповів Пльосс.

Повідомлялося, що британські авіакомпанії отримали зелене світло від уряду на скасування або об’єднання рейсів для економії авіаційного палива в літній сезон.

Також повідомляли, що французький уряд готується надати фінансову допомогу авіакомпаніям, які постраждали від зростання цін на авіапаливо.