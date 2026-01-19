Президент Чехії про Гренландію: діалог важливіший, ніж тиск

Президент Чехії Петр Павел заявив, що для вирішення ситуації навколо Гренландії та відносин Сполучених Штатів з Європою було використано "далеко не всі" можливості.

Про це, як пише "Європейська правда", Павел сказав журналістам після аудієнції у Папи Римського у Ватикані, передає чеське видання České noviny.

Президент Чехії погодився з Папою Римським Левом XIV, що в контексті ситуації довкола Гренландії повага до правил та діалог мають бути пріоритетнішими за тиск.

"Ми погодилися, що демократичні країни є і повинні бути природними партнерами, які спираються не лише на повагу до правил, а й на культуру переговорів, дипломатії, а не тиску. Чи то економічного, чи військового", – сказав Павел після переговорів з Левом XIV.

Папа Римський і чеський президент також погодилися, що тиск, який президент США Дональд Трамп чинить на Європу, підштовхне європейців до пошуку власного шляху.

"Чи буде тут група країн, які дотримуватимуться європейських цінностей і принципів, на яких був створений ЄС, чи відбудеться тут якийсь розкол на підставі того, що деякі представники європейських країн, а можливо, і ці держави в цілому, офіційно стануть на бік застосування сили, не зважаючи на права і правила", – припустив Павел.

Як писали, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сподівається провести зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Давосі, щоб пом’якшити напругу, що виникла через претензії США на Гренландію.

Також повідомлялося, що лідери ЄС планують обговорити варіанти протидії новим американським митам на екстреному саміті в Брюсселі в четвер, 21 січня.

