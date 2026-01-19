Президент Чехии о Гренландии: диалог важнее, чем давление

Президент Чехии Петр Павел заявил, что для решения ситуации вокруг Гренландии и отношений Соединенных Штатов с Европой были использованы "далеко не все" возможности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Павел сказал журналистам после аудиенции у Папы Римского в Ватикане, передает чешское издание České noviny.

Президент Чехии согласился с Папой Римским Львом XIV, что в контексте ситуации вокруг Гренландии уважение к правилам и диалог должны быть приоритетнее давления.

"Мы согласились, что демократические страны являются и должны быть естественными партнерами, которые опираются не только на уважение к правилам, но и на культуру переговоров, дипломатии, а не давления. Будь то экономического или военного", – сказал Павел после переговоров с Львом XIV.

Папа Римский и чешский президент также согласились, что давление, которое президент США Дональд Трамп оказывает на Европу, подтолкнет европейцев к поиску собственного пути.

"Будет ли здесь группа стран, которые будут придерживаться европейских ценностей и принципов, на которых был создан ЕС, или произойдет здесь какой-то раскол на основании того, что некоторые представители европейских стран, а возможно, и эти государства в целом, официально встанут на сторону применения силы, несмотря на права и правила", – предположил Павел.

Как писали, канцлер Германии Фридрих Мерц надеется провести встречу с президентом США Дональдом Трампом в Давосе, чтобы смягчить напряжение, возникшее из-за претензий США на Гренландию.

Также сообщалось, что лидеры ЕС планируют обсудить варианты противодействия новым американским пошлинам на экстренном саммите в Брюсселе в четверг, 21 января.

