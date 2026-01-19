Стала відома дата проведення позачергового саміту лідерів ЄС у Брюсселі щодо погроз Трампа

Позачерговий саміт Європейської ради, присвячений обговоренню стосунків Європейського Союзу та Сполучених Штатів, враховуючи наміри США щодо Гренландії, відбудеться у четвер, 22 січня у Брюсселі.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили речники президента Європейської ради Антоніу Кошти.

Саміт лідерів ЄС для обговорення погроз Трампа запровадити тарифи у разі перешкоджання держав-членів Євросоюзу його планам щодо Гренландії відбудеться в Брюсселі 22 січня.

"Президент Кошта скликає спеціальне засідання Європейської ради щодо трансатлантичних стосунків в четвер, 22 січня о 19:00 (20:00 за київським часом. – "ЄП")", – повідомили співрозмовники "Європейської правди".

Раніше уточнювалося, що саміт відбудеться за особистої участі лідерів держав-членів ЄС.

Як повідомляла "Європейська правда", лідери ЄС найближчими днями збираються на позачергову зустріч з огляду на напруженість довкола Гренландії.

Нагадаємо, 17 січня президент США Дональд Трамп анонсував запровадження мит проти низки країн, які не згодні з його претензіями на Гренландію.

Перед цим Данія відправила до Гренландії військову техніку та передовий загін військових для підготовки до прийому більших сил армії та інших підрозділів союзників для військових навчань. Декілька країн направили і своїх військових.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн захистила позицію країн Європи на підтримку Данії і Гренландії і застерегла щодо негативних наслідків рішень Дональда Трампа щодо тарифів.