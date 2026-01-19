ЗМІ: Польща не погодила екстрадицію до Сербії серба, якого Хорватія хоче судити за воєнні злочини

Мін’юст Польщі не погодив екстрадицію до Сербії громадянина Сербії і Канади, якого затримали восени в аеропорту Варшави на запит Хорватії за підозрами у воєнних злочинах.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Міністр юстиції Польщі не дав згоди на екстрадицію до Сербії Живка З., якого затримали у жовтні в аеропорту Варшави. Чоловік має громадянство Сербії і Канади.

Арешт відбувся на підставі європейського ордера, який ініціювала Хорватія. Серба підозрюють у причетності до воєнних злочинів проти хорватів у серпні-жовтні 1991 році. За звинуваченнями у Хорватії йому загрожує 20 років позбавлення волі.

Згодом варшавський суд допустив можливість екстрадиції та залишив затриманого під арештом до 19 березня.

Після того запит на екстрадицію чоловіка надійшов від Белграда задля притягнення до відповідальності за нелюдське поводження з цивільними, завдання загрозливих для життя тілесних ушкоджень і тортури. Мін’юст Польщі не погодив його.

Невдовзі має відбутися судове засідання щодо того, чи виконувати запит Хорватії.

Нагадаємо, також у Польщі перебуває під арештом затриманий на запит України російський науковець за розкопки в окупованому Криму.

Читайте також: Квиток на вбивство. Чи причетний президент Сербії до "полювання на людей" на війні у Боснії.