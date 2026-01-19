Минюст Польши не согласовал экстрадицию в Сербию гражданина Сербии и Канады, которого задержали осенью в аэропорту Варшавы по запросу Хорватии по подозрениям в военных преступлениях.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Министр юстиции Польши не дал согласия на экстрадицию в Сербию Живко З., которого задержали в октябре в аэропорту Варшавы. Мужчина имеет гражданство Сербии и Канады.

Арест состоялся на основании европейского ордера, который инициировала Хорватия. Серба подозревают в причастности к военным преступлениям против хорватов в августе-октябре 1991 года. По обвинениям в Хорватии ему грозит 20 лет лишения свободы.

Впоследствии варшавский суд допустил возможность экстрадиции и оставил задержанного под арестом до 19 марта.

После того запрос на экстрадицию мужчины поступил от Белграда для привлечения к ответственности за бесчеловечное обращение с гражданскими, нанесение угрожающих жизни телесных повреждений и пытки. Минюст Польши не согласовал его.

Вскоре должно состояться судебное заседание относительно того, выполнять ли запрос Хорватии.

Напомним, также в Польше находится под арестом задержанный по запросу Украины российский ученый за раскопки в оккупированном Крыму.

Читайте также: Билет на убийство. Причастен ли президент Сербии к "охоте на людей" на войне в Боснии.