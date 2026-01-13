Росія застерегла Польщу, щоб вона не видавала Україні розкрадача артефактів у Криму

Росія викликала посла Польщі, щоб висловити йому протест у зв'язку із затриманням російського археолога Александра Бутягіна та застерегти від його видачі Україні.

Про це повідомило у вівторок російське Міністерство закордонних справ, пише "Європейська правда".

Польща затримала Бутягіна, якого Україна звинувачує в незаконних розкопках і розкраданні історичних артефактів у Криму, минулого місяця.

У МЗС РФ заявили, що вказали послу Кшиштофу Краєвському на "абсурдний характер" звинувачень, висловлених на його адресу "київським режимом".

"Відверто політизований і спекулятивний характер переслідування російського вченого з боку України підкреслює і те, що український запит по лінії Інтерполу реалізований не був, а А.М.Бутягін безпосередньо перед арештом у Польщі безперешкодно відвідав ряд європейських держав", – йдеться в заяві МЗС РФ.

У міністерстві додали, що Росія вимагає негайного звільнення російського громадянина і "відмови від його передачі в руки каральної машини київського режиму".

У січні стало відомо, що прокурори окружного суду у Варшаві підтримують екстрадицію до України російського археолога Бутягіна.

Напередодні варшавський суд вирішив продовжити термін утримання під вартою Бутягіна.





