У фінській Лапландії встановлений температурний рекорд зими

Цієї ночі у фінській Лапландії був встановлений температурний рекорд зими: на стовпчику термометра зафіксували мінус 39,9 градуса за Цельсієм.

Про це повідомив Фінський метеорологічний інститут, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

У п'ятницю, 2 січня, незадовго до першої години ночі в селі Кілпіс'ярві муніципалітету Енонтекійо була зафіксована температура мінус 39,9 градуса за Цельсієм.

Метеоролог Антті Юлха-Олліла уточнив агентству STT, що позначка в 40 градусів не буде досягнута.

"Сильні морози на півночі збережуться ще кілька днів. Цілком можливо, що незабаром вони закінчаться", – зазначив синоптик.

Тим часом на півдні Фінляндії морози посиляться до кінця тижня. В районі між південно-західною Фінляндією та Уусімаа на півдні очікуються рясні снігопади, до суботи може випасти понад 40 сантиметрів снігу.

Нагадаємо, напередодні Різдва в Ісландії зафіксували температурний рекорд для грудня – в невеликому селі Сейдісфьорду було 19,8 градусів тепла.

Також повідомлялось, цього року світ пережив третій найтепліший липень за всю історію спостережень.