В финской Лапландии установлен температурный рекорд зимы

Этой ночью в финской Лапландии был установлен температурный рекорд зимы: на столбике термометра зафиксировали минус 39,9 градуса по Цельсию.

Об этом сообщил Финский метеорологический институт, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

В пятницу, 2 января, незадолго до первого часа ночи в деревне Килписярви муниципалитета Энонтекийо была зафиксирована температура минус 39,9 градуса по Цельсию.

Метеоролог Антти Юлха-Оллила уточнил агентству STT, что отметка в 40 градусов не будет достигнута.

"Сильные морозы на севере сохранятся еще несколько дней. Вполне возможно, что вскоре они закончатся", – отметил синоптик.

Между тем на юге Финляндии морозы усилятся до конца недели. В районе между юго-западной Финляндией и Уусимаа на юге ожидаются обильные снегопады, к субботе может выпасть более 40 сантиметров снега.

Напомним, накануне Рождества в Исландии зафиксировали температурный рекорд для декабря – в небольшом селе Сейдисфьорду было 19,8 градусов тепла.

Также сообщалось, что в этом году мир пережил третий самый теплый июль за всю историю наблюдений.