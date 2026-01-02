Укр Рус Eng

Медведєв пригрозив Фінляндії через "русофобію"

Новини — П'ятниця, 2 січня 2026, 14:42 — Іванна Костіна

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитрій Медведєв назвав незалежність Фінляндії помилкою більшовиків, пригрозивши їй через русофобію.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

Медведєв відреагував на заяву президента Фінляндії Александра Стубба про те, що взаємини з Росією змінилися назавжди.

"Якийсь хлопець на ім'я Стубб каже, що відносини Фінляндії з Росією змінилися назавжди. Погоджуюся. Я теж на це сподіваюся. Сподіваюся, що Росія ніколи не повторить помилку більшовиків 1917 року. Фінляндія має заплатити за свою огидну русофобію. Насправді, вона вже платить – Стубб говорить, а громадяни оплачують рахунки", – написав  російський посадовець.

Торік Медведєв заявляв, що країни, які нещодавно вступили до НАТО, автоматично стали ціллю для Збройних сил РФ, "включаючи можливі удари відплати і навіть ядерну складову".

Перед цим  голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергєй Наришкін заявив, що "країни-провокатори" в особі Польщі та держав Балтії повинні розуміти, що першими постраждають унаслідок можливої агресії НАТО проти Союзної держави Росії і Білорусі.

Росія Фінляндія
