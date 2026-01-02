Медведєв пригрозив Фінляндії через "русофобію"

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитрій Медведєв назвав незалежність Фінляндії помилкою більшовиків, пригрозивши їй через русофобію.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

Медведєв відреагував на заяву президента Фінляндії Александра Стубба про те, що взаємини з Росією змінилися назавжди.

"Якийсь хлопець на ім'я Стубб каже, що відносини Фінляндії з Росією змінилися назавжди. Погоджуюся. Я теж на це сподіваюся. Сподіваюся, що Росія ніколи не повторить помилку більшовиків 1917 року. Фінляндія має заплатити за свою огидну русофобію. Насправді, вона вже платить – Стубб говорить, а громадяни оплачують рахунки", – написав російський посадовець.

Some guy called Stubb says Finland’s relations with Russia have changed forever. Agreed. I hope so too. I hope Russia never repeats the Bolsheviks’ 1917 blunder. Finland’s got to pay for its vile Russophobia. In fact, it’s already paying – Stubb talks, and citizens foot the bill. – Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) January 2, 2026

Торік Медведєв заявляв, що країни, які нещодавно вступили до НАТО, автоматично стали ціллю для Збройних сил РФ, "включаючи можливі удари відплати і навіть ядерну складову".

Перед цим голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергєй Наришкін заявив, що "країни-провокатори" в особі Польщі та держав Балтії повинні розуміти, що першими постраждають унаслідок можливої агресії НАТО проти Союзної держави Росії і Білорусі.