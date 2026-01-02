Медведев пригрозил Финляндии из-за "русофобии"

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал независимость Финляндии ошибкой большевиков, пригрозив ей из-за русофобии.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

Медведев отреагировал на заявление президента Финляндии Александра Стубба о том, что отношения с Россией изменились навсегда.

"Какой-то парень по имени Стубб говорит, что отношения Финляндии с Россией изменились навсегда. Согласен. Я тоже на это надеюсь. Надеюсь, что Россия никогда не повторит ошибку большевиков 1917 года. Финляндия должна заплатить за свою отвратительную русофобию. На самом деле, она уже платит – Стубб говорит, а граждане оплачивают счета", – написал российский чиновник.

Some guy called Stubb says Finland’s relations with Russia have changed forever. Agreed. I hope so too. I hope Russia never repeats the Bolsheviks’ 1917 blunder. Finland’s got to pay for its vile Russophobia. In fact, it’s already paying – Stubb talks, and citizens foot the bill. – Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) January 2, 2026

В прошлом году Медведев заявлял, что страны, недавно вступившие в НАТО, автоматически стали целью для Вооруженных сил РФ, "включая возможные удары возмездия и даже ядерную составляющую".

Перед этим глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что "страны-провокаторы" в лице Польши и государств Балтии должны понимать, что первыми пострадают в результате возможной агрессии НАТО против Союзного государства России и Беларуси.