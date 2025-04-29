Медведєв заявив, що найновіші члени НАТО автоматично стали ціллю для РФ
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитрій Медведєв заявив, що країни, які нещодавно вступили до НАТО, автоматично стали ціллю для Збройних сил РФ, "включаючи можливі удари відплати і навіть ядерну складову".
Медведєва цитує ТАСС, передає "Європейська правда".
Він заявив, що до вступу в НАТО Фінляндія та Швеція мали певні міжнародні преференції внаслідок геополітичного положення та "маси інших факторів".
"А зараз вони перебувають у ворожому нам блоці, а значить, вони автоматично стали ціллю для наших збройних сил, включаючи можливі удари відплати і навіть ядерну складову, або превентивні заходи в рамках військової доктрини", – заявив Медведєв.
Заступник голови РБ РФ поставив питання, яку саме безпеку отримали країни, що вступили в Північноатлантичний альянс.
"Вони просто потрапили в приціл наших збройних сил. Їм стало краще жити? – Ні! Це політичні ігри", – упевнений Медведєв.
Як повідомлялось, голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергєй Наришкін заявив, що "країни-провокатори" в особі Польщі та держав Балтії повинні розуміти, що першими постраждають унаслідок можливої агресії НАТО проти Союзної держави Росії і Білорусі.
Раніше міністри оборони країн Балтії висловлювали застереження, що швидке припинення вогню в Україні різко збільшить загрозу безпеці їхньому регіону.