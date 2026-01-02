Британія пережила найспекотніший рік за всю історію спостережень

Велика Британія пережила найспекотніший і найсонячніший рік за всю історію спостережень у 2025 році, перевершивши попередній рекорд, встановлений у 2022 році.

Про це повідомила в п'ятницю, 2 січня, національна метеорологічна служба, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Метеорологічна служба повідомила, що середньорічна температура становила 10,09 °C, перевищивши середній показник 2022 року – 10,03 °C.

Цей рік став лише другим роком з 1884 року, коли почали вести детальні записи, коли середньорічна температура перевищила 10 °C.

Ці дані також показали, що чотири з останніх п'яти років увійшли до п'ятірки найтепліших років з 1884 року, що свідчить про те, наскільки швидко змінюється клімат.

"Хоча це не означає, що кожен рік буде найтеплішим за всю історію спостережень, з наших метеорологічних спостережень і кліматичних моделей ясно, що глобальне потепління, спричинене діяльністю людини, впливає на клімат Великої Британії", – сказав Марк Маккарті, керівник відділу кліматичної атрибуції Метеорологічної служби.

Всі 10 найтепліших років припадають на останні два десятиліття, а з початку 21 століття рекорд середньорічної температури у Великій Британії був встановлений шість разів – у 2002, 2003, 2006, 2014, 2022 і тепер 2025 роках.

Ці дані відповідають глобальним тенденціям: у 2025 році Всесвітня метеорологічна організація заявила, що останні 10 років були 10 найтеплішими з початку ведення спостережень.

Служба Європейського Союзу з питань зміни клімату Copernicus прогнозує, що 2025 рік буде другим або третім найтеплішим за всю історію сучасних спостережень, оскільки минулого року екстремальні погодні умови продовжували вражати регіони по всьому світу.

Писали, що у 2025 році світ пережив третій найтепліший липень за всю історію спостережень. Наприклад, 26 липня в Угорщині зафіксували найвищу температуру за понад 100 років, що майже досягла абсолютного рекорду.

На півдні сусідньої Румунії в найспекотніші години цього ж дня очікували до 43°C.