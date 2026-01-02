Великобритания пережила самый жаркий год за всю историю наблюдений

Великобритания пережила самый жаркий и солнечный год за всю историю наблюдений в 2025 году, превзойдя предыдущий рекорд, установленный в 2022 году.

Об этом сообщила в пятницу, 2 января, национальная метеорологическая служба, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Метеорологическая служба сообщила, что среднегодовая температура составила 10,09 °C, превысив средний показатель 2022 года – 10,03 °C.

Этот год стал лишь вторым годом с 1884 года, когда начали вести подробные записи, когда среднегодовая температура превысила 10 °C.

Эти данные также показали, что четыре из последних пяти лет вошли в пятерку самых теплых лет с 1884 года, что свидетельствует о том, насколько быстро меняется климат.

"Хотя это не означает, что каждый год будет самым теплым за всю историю наблюдений, из наших метеорологических наблюдений и климатических моделей ясно, что глобальное потепление, вызванное деятельностью человека, влияет на климат Великобритании", – сказал Марк Маккарти, руководитель отдела климатической атрибуции Метеорологической службы.

Все 10 самых теплых лет приходятся на последние два десятилетия, а с начала 21 века рекорд среднегодовой температуры в Великобритании был установлен шесть раз – в 2002, 2003, 2006, 2014, 2022 и теперь 2025 годах.

Эти данные соответствуют глобальным тенденциям: в 2025 году Всемирная метеорологическая организация заявила, что последние 10 лет были 10 самыми теплыми с начала ведения наблюдений.

Служба Европейского Союза по вопросам изменения климата Copernicus прогнозирует, что 2025 год будет вторым или третьим самым теплым за всю историю современных наблюдений, поскольку в прошлом году экстремальные погодные условия продолжали поражать регионы по всему миру.

Писали, что в 2025 году мир пережил третий самый теплый июль за всю историю наблюдений. Например, 26 июля в Венгрии зафиксировали самую высокую температуру за более чем 100 лет, которая почти достигла абсолютного рекорда.

На юге соседней Румынии в самые жаркие часы этого же дня ожидалось до 43°C.