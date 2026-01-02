У Фінляндії заявили про прогрес у розслідуванні щодо пошкодження підводного кабелю

У п'ятницю, 2 січня, фінська поліція заявила, що досягла прогресу в кримінальному розслідуванні пошкодження підводного телекомунікаційного кабелю, що належить оператору Elisa.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

У середу, 31 грудня, поліція затримала вантажне судно Fitburg, яке прямувало з Росії до Ізраїлю, за підозрою в пошкодженні телекомунікаційного кабелю, що проходить через Фінську затоку від Гельсінкі до Естонії.

Наступного дня слідчі повідомили, що заарештували двох осіб і наклали заборону на виїзд двом іншим членам екіпажу судна з 14 осіб, які були з Росії, Грузії, Казахстану та Азербайджану, і почали їх допит.

У п'ятницю, 2 січня, фінська поліція заявила, що досягла прогресу в кримінальному розслідуванні пошкодження підводного телекомунікаційного кабелю.

"Допити прояснили хід подій і різні ролі членів екіпажу", – заявив головний детектив-суперінтендант Рісто Лохі з Національного бюро розслідувань Фінляндії.

Зазначимо, фінська митниця повідомила, що на борту вантажного судна Fitburg були виявлені сталеві вироби, на які поширюються міжнародні санкції.

Також у п’ятницю, 2 січня, стало відомо, що ремонт підводного кабельного з'єднання зв'язку між Фінляндією та Естонією у Фінській затоці ще не розпочався через погодні умови.