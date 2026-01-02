В Финляндии заявили о прогрессе в расследовании по повреждению подводного кабеля

В пятницу, 2 января, финская полиция заявила, что достигла прогресса в уголовном расследовании повреждения подводного телекоммуникационного кабеля, принадлежащего оператору Elisa.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

В среду, 31 декабря, полиция задержала грузовое судно Fitburg, которое следовало из России в Израиль, по подозрению в повреждении телекоммуникационного кабеля, проходящего через Финский залив от Хельсинки до Эстонии.

На следующий день следователи сообщили, что арестовали двух человек и наложили запрет на выезд двум другим членам экипажа судна из 14 человек, которые были из России, Грузии, Казахстана и Азербайджана, и начали их допрос.

В пятницу, 2 января, финская полиция заявила, что достигла прогресса в уголовном расследовании повреждения подводного телекоммуникационного кабеля.

"Допросы прояснили ход событий и различные роли членов экипажа", – заявил главный детектив-суперинтендант Ристо Лохи из Национального бюро расследований Финляндии.

Отметим, финская таможня сообщила, что на борту грузового судна Fitburg были обнаружены стальные изделия, на которые распространяются международные санкции.

Также в пятницу, 2 января, стало известно, что ремонт подводного кабельного соединения связи между Финляндией и Эстонией в Финском заливе еще не начался из-за погодных условий.