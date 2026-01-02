Фінляндія не розпочала ремонт пошкодженого підводного кабелю через погодні умови

Ремонт підводного кабельного з'єднання зв'язку між Фінляндією та Естонією у Фінській затоці ще не розпочався через погодні умови.

Про це повідомив Кім Тікканен, директор з безпеки телекомунікаційного оператора Elisa, передає Yle, пише "Європейська правда".

Телекомунікаційна компанія Elisa повідомила про пошкодження кабельного з'єднання зв'язку між Фінляндією та Естонією 31 грудня.

За словами Тікканена, серед інших факторів, початку ремонту завадили погодні умови.

Він зазначив, що Elisa координує ремонт кабелю з владою.

Нагадаємо, судно Fitburg було взяте під контроль фінськими органами в середу, 31 грудня, після виявлення пошкодження комунікаційного кабелю компанії Elisa.

Наступного дня фінська митниця повідомила, що на борту вантажного судна Fitburg були виявлені сталеві вироби, на які поширюються міжнародні санкції.