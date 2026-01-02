У Литві виявили тисячі контрабандних пачок сигарет з Білорусі

Прикордонники литовського міста Капчямєстіс виявили 50 тисяч пачок білоруських сигарет у лісі, поблизу державного кордону з Білоруссю.

Про це повідомила Державна прикордонна служба Литви (VSAT), цитує LRT, пише "Європейська правда".

За даними VSAT, сигарети були упаковані в 100 ящиків і коштували майже 260 тисяч євро.

Пакунки, загорнуті в поліетиленову плівку, були розкидані в радіусі 20 метрів. Прикордонники влаштували засідку, яка тривала кілька годин, але контрабандисти не з'явилися.

Після ретельного огляду місця, де були знайдені пакунки, співробітники VSAT доставили пакунки їх до прикордонного посту Капчямєстіс.

Прикордонний підрозділ Варена розпочав досудове розслідування щодо незаконного володіння акцизними товарами.

Нагадаємо, 9 грудня уряд Литви оголосив надзвичайний стан на всій території країни у зв’язку з контрабандними метеозондами з Білорусі, які систематично порушують повітряний простір країни і поставили під загрозу нормальну роботу аеропорту Вільнюса.

Посланець президента США Джон Коул заявив 13 грудня, що самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко пообіцяв зупинити польоти метеозондів з його країни до Литви.

Також писали, що литовський міністр закордонних справ Кястутіс Будріс заявив, що Литва погодилася б направити до Білорусі посла з особливих доручень для проведення переговорів щодо проблеми з метеокулями.