В Литве обнаружили тысячи контрабандных пачек сигарет из Беларуси

Пограничники литовского города Капчямэстис обнаружили 50 тысяч пачек белорусских сигарет в лесу, недалеко от государственной границы с Беларусью.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Литвы (VSAT), цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

По данным VSAT, сигареты были упакованы в 100 ящиков и стоили почти 260 тысяч евро.

Пакеты, завернутые в полиэтиленовую пленку, были разбросаны в радиусе 20 метров. Пограничники устроили засаду, которая длилась несколько часов, но контрабандисты не появились.

После тщательного осмотра места, где были найдены пакеты, сотрудники VSAT доставили их на пограничный пост Капчямэстис.

Пограничное подразделение Варена начало досудебное расследование по факту незаконного владения акцизными товарами.

Напомним, 9 декабря правительство Литвы объявило чрезвычайное положение на всей территории страны в связи с контрабандными метеозондами из Беларуси, которые систематически нарушают воздушное пространство страны и поставили под угрозу нормальную работу аэропорта Вильнюса.

Посланник президента США Джон Коул заявил 13 декабря, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал остановить полеты метеозондов из его страны в Литву.

Также писали, что литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис заявил, что Литва согласилась бы направить в Беларусь посла по особым поручениям для проведения переговоров по проблеме с метеокулями.