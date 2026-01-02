В итальянских Альпах из-за лавин погибли два человека

Серия лавин в итальянских Альпах в пятницу убила двух человек и ранила нескольких других, а сильный ветер мешал спасательным операциям.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Первая лавина произошла в юго-западной части Альп, долине Майра, недалеко от французской границы в итальянском регионе Пьемонт, в результате чего один человек погиб, а двое получили ранения, сообщила Альпийская спасательная служба (Soccorso Alpino). Один из них находится в критическом состоянии.

Спасательные команды отправились пешком с более низких высот, поскольку сильный ветер помешал экипажам вертолетов добраться до места происшествия, говорится в заявлении организации.

Вторая лавина произошла вблизи Прагелато, популярного горнолыжного курорта, расположенного примерно в 60 км к западу от Турина.

Женщина, попавшая в лавину, смогла выбраться, но не могла двигаться из-за травм. Спасательные команды работали над ее эвакуацией, но вертолеты снова были ограничены неблагоприятными погодными условиями.

Власти заявили, что следят за сообщениями о третьей лавине в Пьемонте, но детали пока неизвестны.

Отдельно, в северо-восточном итальянском регионе Венето лавина на склоне Вайо Габене в Малых Доломитах убила 50-летнего лыжника-альпиниста.

Спасательные команды добрались до него на вертолете, но спасти не смогли.

Сочетание сильных снегопадов и сильного ветра повысило риск схода лавин в Альпах в последние дни, что побудило к выпуску предупреждений для лыжников и туристов.

Местные чиновники призвали к осторожности и не рекомендовали выходить за пределы трасс, поскольку условия остаются нестабильными.

Напомним, в провинции Удине на севере Италии двое мужчин погибли во время похода в горах, где они собирали омелу для украшения дома на Рождество.

Как сообщалось, в результате схода лавины на горе Тоск, что в северо-западной Словении, погибли трое хорватских альпинистов.