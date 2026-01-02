Глава МИД Чехии не считает уместными заявления посла Украины в отношении спикера Окамуры

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка не считает уместным, чтобы посол иностранного государства публично оценивал заявления одного из высших конституционных должностных лиц Чешской Республики.

Об этом он заявил в пятницу в комментарии для ČTK, передает "Европейская правда".

В четверг посол Украины в Праге Василий Зварич раскритиковал заявления спикера Палаты депутатов Томио Окамуры против Украины и ее руководства.

"Я не считаю целесообразным, чтобы посол иностранного государства публично оценивал заявления одного из высших конституционных должностных лиц Чешской Республики. Если у какой-либо дипломатической миссии есть оговорки или вопросы, для этого существуют стандартные дипломатические каналы. Однако чешская политика является делом чешских граждан и их демократически избранных представителей", – сказал Мацинка.

Председатель фракции SPD (партия Окамуры) Радим Фиала заявил в сети X, что дипломатическая практика должна основываться на сдержанности и что дипломат не должен публично оценивать внутреннюю политику страны, в которой он работает. "Заявления чешского конституционного должностного лица, независимо от того, согласен ли кто-то с ними или нет, относятся к сфере внутренней демократической политической дискуссии", – написал Фиала.

Когда дипломат вступает в эту дискуссию, он переходит от роли наблюдателя к роли участника, заявил он. "Особенно чувствительным является случай, когда дипломат публично обвиняет представителя страны пребывания в распространении иностранной (российской) пропаганды. Такое обвинение не является нейтральным, это политическое суждение", – сказал он.

В своей новогодней речи Окамура, председатель ультраправой партии "Свобода и прямая демократия", выступил против помощи Украине и заявил о "хунте Зеленского".

Чешские оппозиционные партии хотят провести голосование в Палате депутатов (нижняя палата парламента) по отставке ее председателя Томио Окамуры .