Прем’єрка Данії закликала до збільшення кількості депортацій

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у своїй новорічній промові заявила, що іноземні громадяни, засуджені за тяжкі злочини, повинні бути депортовані, якщо їм призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не менше одного року, незалежно від їхніх зв'язків з Данією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Фредеріксен зазначила, що її центристський уряд незабаром запропонує "комплексну реформу депортації".

"Це означатиме, що з Данії буде депортовано ще більше іноземних злочинців", – заявила вона у своїй промові в четвер увечері.

З моменту, як вона стала головою своєї партії в 2015 році і очолила уряд у 2019 році, данська соціал-демократка переформувала і посилила лінію своєї партії щодо міграції.

"Завдяки суворій данській імміграційній політиці – і нашій готовності розширювати межі конвенцій – ми вже депортуємо багатьох іноземних злочинців", – заявила вона.

"Ми не хочемо вашого безвідповідального водіння і культури домінування. Вам не місце тут", – сказала Фредеріксен.

За даними за 2024 рік, близько чверті водіїв, визнаних винними в безвідповідальному водінні в Данії, є іноземними громадянами.

Разом з лідеркою італійських правих Джорджею Мелоні Фредеріксен очолила кампанію з обмеження інтерпретації Європейським судом з прав людини Європейської конвенції з прав людини – про що вперше повідомило видання Euractiv у травні минулого року.

У грудні 2025 року більшість країн Ради Європи підтримали цю ініціативу, що дозволило більш гнучко тлумачити правила щодо прав людини у справах про міграцію.

Однак Фредеріксен дала зрозуміти, що Данія не буде чекати, поки суд змінить свою практику. "Замість того, щоб чекати кілька років, (...) ми беремо на себе ініціативу і впроваджуємо законодавство до літа", – сказала вона.

Не чекаючи на рішення суду, Данія ризикує порушити міжнародне право, визнав у п'ятницю міністр інтеграції Данії Расмус Стоклунд.

Данія проведе національні вибори знову в листопаді цього року, найпізніше. Партія Фредеріксен нещодавно зазнала падіння в опитуваннях і зараз набирає менше 20%, порівняно з 27% на національних виборах 2022 року.

Нагадаємо, Християнсько-соціальний союз, молодший партнер Християнсько-демократичного союзу канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, закликає до подальшого посилення міграційної політики як стосовно сирійців, так і стосовно українців.

У 2025 році Німеччина зафіксувала понад 62 тисячі випадків незаконного перетину своїх сухопутних, повітряних і морських кордонів, що на 25% менше, ніж у попередньому році.