У блоці Мерца хочуть депортації більшості сирійців і жорсткішої політики щодо українців

Християнсько-соціальний союз, молодший партнер Християнсько-демократичного союзу канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, закликає до подальшого посилення міграційної політики як стосовно сирійців, так і стосовно українців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

У проєкті резолюції для майбутнього закритого засідання фракції ХСС у Бундестазі депутати вимагають, серед іншого, швидкого повернення більшості сирійських біженців до країни походження.

Проєкт резолюції передбачає, що в 2026 році має відбутися "масштабна депортаційна операція" "за допомогою регулярних рейсів, в тому числі до Сирії та Афганістану".

Громадянська війна в Сирії закінчилася, країна відновлюється і отримує підтримку від Німеччини. "Водночас підстави для захисту більше не застосовуються до більшості сирійців, які отримали тимчасовий дозвіл на проживання в Німеччині через війну. Вони потрібні на батьківщині", – йдеться у документі.

Для тих, хто не виїжджає добровільно, депортація має бути розпочата "якнайшвидше", вимагає парламентська група ХСС.

У поточному проєкті ХСС також вимагає більш жорсткої позиції щодо ще більшої групи українських біженців. "Ми будемо наполягати на тому, щоб, зокрема, працездатні українські чоловіки зробили свій внесок у захист своєї країни", – йдеться в документі.

Ще одна вимога ХСС: "Ми вимагаємо, щоб всі прохачі притулку, незалежно від країни походження, використовували свої активи для покриття витрат на перебування в Німеччині". Це стосується принаймні українців, які в'їхали в країну після квітня 2025 року і підпадають під дію Закону про допомогу шукачам притулку.

Щодо міграції, спричиненої бідністю, Християнсько-соціальний союз (ХСС) у Бундестазі вимагає значного посилення правил. Федеральний уряд повинен ще більше підвищити бар'єри для міграції в німецьку систему соціального забезпечення, щоб запобігти шахрайству з соціальними виплатами.

Раніше стало відомо, що українці, які приїхали до Німеччини після 1 квітня 2025 року, більше не отримуватимуть так звані "бюргергельд", допомогу, яку надають тим, хто шукає роботу, або тим, чийого доходу не вистачає для самозабезпечення. Німецький уряд мав затвердити відповідні зміни в листопаді.

Одне з досліджень свідчить, що понад половина українців з тимчасовим захистом не дуже задоволені життям у Німеччині.

