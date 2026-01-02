Премьер Дании призвала к увеличению количества депортаций

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в своей новогодней речи заявила, что иностранные граждане, осужденные за тяжкие преступления, должны быть депортированы, если им назначено наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года, независимо от их связей с Данией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Фредериксен отметила, что ее центристское правительство вскоре предложит "комплексную реформу депортации".

"Это будет означать, что из Дании будет депортировано еще больше иностранных преступников", – заявила она в своей речи в четверг вечером.

С момента, как она стала главой своей партии в 2015 году и возглавила правительство в 2019 году, датская социал-демократка переформировала и усилила линию своей партии в отношении миграции.

"Благодаря строгой датской иммиграционной политике – и нашей готовности расширять границы конвенций – мы уже депортируем многих иностранных преступников", – заявила она.

"Мы не хотим вашего безответственного вождения и культуры доминирования. Вам здесь не место", – сказала Фредериксен.

По данным за 2024 год, около четверти водителей, признанных виновными в безответственном вождении в Дании, являются иностранными гражданами.

Вместе с лидером итальянских правых Джорджей Мелони Фредериксен возглавила кампанию по ограничению интерпретации Европейским судом по правам человека Европейской конвенции по правам человека – о чем впервые сообщило издание Euractiv в мае прошлого года.

В декабре 2025 года большинство стран Совета Европы поддержали эту инициативу, что позволило более гибко толковать правила в отношении прав человека в делах о миграции.

Однако Фредериксен дала понять, что Дания не будет ждать, пока суд изменит свою практику. "Вместо того, чтобы ждать несколько лет, (...) мы берем на себя инициативу и внедряем законодательство до лета", – сказала она.

Не дожидаясь решения суда, Дания рискует нарушить международное право, признал в пятницу министр интеграции Дании Расмус Стоклунд.

Дания проведет национальные выборы снова в ноябре этого года, самое позднее. Партия Фредериксен недавно потерпела падение в опросах и сейчас набирает менее 20%, по сравнению с 27% на национальных выборах 2022 года.

Напомним, Христианско-социальный союз, младший партнер Христианско-демократического союза канцлера Германии Фридриха Мерца, призывает к дальнейшему ужесточению миграционной политики как в отношении сирийцев, так и в отношении украинцев.

В 2025 году Германия зафиксировала более 62 тысяч случаев незаконного пересечения своих сухопутных, воздушных и морских границ, что на 25% меньше, чем в предыдущем году.