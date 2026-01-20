В Іспанії зросла кількість жертв масштабної аварії на залізниці

В Іспанії внаслідок зіткнення двох поїздів, що сталось у неділю у місті Адамус, загинула вже 41 особа.

Відповідні дані андалусійської служби екстреної допомоги наводить El Pais, повідомляє "Європейська правда".

Спершу повідомляли про 39 жертв катастрофи, а згодом кількість загиблих зросла до 40.

У вівторок зранку стало відомо, що рятувальні служби, які працюють на місці залізничної аварії в Адамусі, виявили ще одне тіло в поїзді Iryo.

Служба додає, що 39 осіб, серед яких 35 дорослих і четверо дітей, залишаються госпіталізованими в різних лікарнях Андалусії.

З них 13 пацієнтів перебувають у відділенні інтенсивної терапії, всі вони дорослі.

Нагадаємо, в іспанському Адамусі кілька вагонів поїзда Iryo, що прямував з Малаги до Мадрида з 300 пасажирами, зійшли з рейок і зіткнулися з поїздом Alvia, що рухався в протилежному напрямку зі 184 пасажирами на борту в напрямку Уельви.

Через трагедію в Іспанії оголосили триденну жалобу.