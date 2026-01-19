Іспанія оголосила триденну жалобу через залізничну аварію в Адамусі

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про національну триденну жалобу через зіткнення потягів у місті Адамус, де загинули щонайменше 39 людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила агенція EFE.

Під час візиту на місце трагедії глава уряду запевнив, що причини аварії будуть розкриті "з абсолютною прозорістю та абсолютною ясністю".

"Ми дізнаємося правду, ми дізнаємося відповідь", – підтвердив прем'єр.

Санчес також пообіцяв, що родинам загиблих буде надано допомогу "у всьому, що їм потрібно".

Глава уряду Іспанії та президент Андалусії Хуанма Морено наголосили на єдності, координації та "лояльності" інституцій для розслідування всіх обставин катастрофи.

Як стало відомо, в іспанському Адамусі кілька вагонів поїзда Iryo, що прямував з Малаги до Мадрида з 300 пасажирами, зійшли з рейок і зіткнулися з поїздом Alvia, що рухався в протилежному напрямку з 184 пасажирами на борту в напрямку Уельви.

Повідомляли, що жертвами катастрофи стали 39 осіб.

ЄС запропонував Іспанії свою допомогу у зв’язку з аварією.