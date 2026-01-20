В Испании возросло число жертв масштабной аварии на железной дороге
В Испании в результате столкновения двух поездов, которое произошло в воскресенье в городе Адамус, число погибших увеличилось уже до 41 человека.
Соответствующие данные андалусской службы экстренной помощи приводит El Pais, сообщает "Европейская правда".
Сначала сообщали о 39 жертвах катастрофы, а впоследствии количество погибших возросло до 40.
Во вторник утром стало известно, что спасательные службы, работающие на месте железнодорожной аварии в Адамусе, обнаружили еще одно тело в поезде Iryo.
Служба добавляет, что 39 человек, среди которых 35 взрослых и четверо детей, остаются госпитализированными в различных больницах Андалусии.
Из них 13 пациентов находятся в отделении интенсивной терапии, все они взрослые.
Напомним, в испанском Адамусе несколько вагонов поезда Iryo, следовавшего из Малаги в Мадрид с 300 пассажирами, сошли с рельсов и столкнулись с поездом Alvia, двигавшимся в противоположном направлении с 184 пассажирами на борту в направлении Уэльвы.
Из-за трагедии в Испании объявили трехдневный траур.