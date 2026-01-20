ЗМІ: Трамп запросив 49 країн у Раду миру, Україна отримала запрошення, але думає
Президент США Дональд Трамп запросив низку світових лідерів приєднатися до його Ради миру для Гази, серед запрошених і Україна.
Список запрошених оприлюднило агентство Bloomberg, передає "Європейська правда".
У списку 49 країн, серед яких – більшість європейських держав, а також Росія, Білорусь, Україна, Ізраїль, Саудівська Аравія, Пакистан, Оман та інші. Окремо в списку вказана Єврокомісія.
Поінформований співрозмовник "Української правди" підтвердив, що така пропозиція надходила, але наразі Україна її вивчає і ще не давала відповідь.
Трамп хоче, щоб церемонія підписання відбулася в Давосі в четвер, незважаючи на заклики деяких із запрошених переписати умови членства.
Список запрошених складено на основі інформації від осіб, обізнаних у цій справі, та публікацій у соціальних мережах. Не всі країни підтвердили отримання запрошення, і список не є вичерпним.
- Албанія
- Аргентина
- Австралія
- Австрія
- Бахрейн
- Білорусь
- Бразилія
- Канада
- Кіпр
- Єгипет
- Європейська комісія
- Фінляндія
- Франція
- Німеччина
- Греція
- Угорщина
- Індія
- Індонезія
- Ірландія
- Ізраїль
- Італія
- Японія
- Йорданія
- Казахстан
- Марокко
- Нідерланди
- Нова Зеландія
- Норвегія
- Оман
- Пакистан
- Парагвай
- Польща
- Португалія
- Катар
- Румунія
- Росія
- Саудівська Аравія
- Сінгапур
- Словенія
- Південна Корея
- Іспанія
- Швеція
- Швейцарія
- Таїланд
- Туреччина
- Об'єднані Арабські Емірати
- Велика Британія
- Україна
- Узбекистан
- В'єтнам
Як повідомлялося, Трамп заявив журналістам, що введе мита на французькі вина та шампанське, дізнавшись, що президент Франції Емманюель Макрон відхилив його запрошення приєднатися до так званої Ради миру.