ЗМІ: Трамп запросив 49 країн у Раду миру, Україна отримала запрошення, але думає

Президент США Дональд Трамп запросив низку світових лідерів приєднатися до його Ради миру для Гази, серед запрошених і Україна.

Список запрошених оприлюднило агентство Bloomberg, передає "Європейська правда".

У списку 49 країн, серед яких – більшість європейських держав, а також Росія, Білорусь, Україна, Ізраїль, Саудівська Аравія, Пакистан, Оман та інші. Окремо в списку вказана Єврокомісія.

Поінформований співрозмовник "Української правди" підтвердив, що така пропозиція надходила, але наразі Україна її вивчає і ще не давала відповідь.

Трамп хоче, щоб церемонія підписання відбулася в Давосі в четвер, незважаючи на заклики деяких із запрошених переписати умови членства.

Список запрошених складено на основі інформації від осіб, обізнаних у цій справі, та публікацій у соціальних мережах. Не всі країни підтвердили отримання запрошення, і список не є вичерпним.

Албанія

Аргентина

Австралія

Австрія

Бахрейн

Білорусь

Бразилія

Канада

Кіпр

Єгипет

Європейська комісія

Фінляндія

Франція

Німеччина

Греція

Угорщина

Індія

Індонезія

Ірландія

Ізраїль

Італія

Японія

Йорданія

Казахстан

Марокко

Нідерланди

Нова Зеландія

Норвегія

Оман

Пакистан

Парагвай

Польща

Португалія

Катар

Румунія

Росія

Саудівська Аравія

Сінгапур

Словенія

Південна Корея

Іспанія

Швеція

Швейцарія

Таїланд

Туреччина

Об'єднані Арабські Емірати

Велика Британія

Україна

Узбекистан

В'єтнам

Як повідомлялося, Трамп заявив журналістам, що введе мита на французькі вина та шампанське, дізнавшись, що президент Франції Емманюель Макрон відхилив його запрошення приєднатися до так званої Ради миру.