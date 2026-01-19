ЗМІ: Макрон відхилить запрошення Трампа до його Ради миру

Президент Франції Емманюель Макрон не прийме запрошення президента США Дональда Трампа приєднатися до створюваної ним Ради миру.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерело, наближене до французького лідера, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовника, Макрон не планує приймати запрошення Трампа для Франції до створюваної ним Ради миру.

На думку Макрона, статут організації виходить за межі питання із сектором Гази і викликає занепокоєння щодо поваги до принципів та інституцій ООН.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ опублікували проєкт статуту Ради миру. Згідно з цим документом, президент США Дональд Трамп збирається вимагати по мільярду доларів від держав, які захочуть бути постійними членами, і буде мати останнє слово у всіх рішеннях Ради миру.

Трамп запросив до членства у Раді миру низку європейських держав, Канаду, а також Росію і Білорусь.

В уряді Польщі застерегли президента Навроцького від участі в Раді миру, нагадавши, що таке рішення має отримати погодження уряду й парламенту.