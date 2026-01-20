Трамп пригрозив Макрону митами в 200% на шампанське, якщо той не піде в Раду миру

Президент США Дональд Трамп розкритикував французького лідера Емманюеля Макрона за відмову підтримати його останню мирну ініціативу та допустив як відповідь величезне мито на шампанське.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Трамп заявив журналістам, що введе мита на французькі вина та шампанське, дізнавшись, що Макрон відхилив його запрошення приєднатися до так званої Ради миру.

"Ніхто його не хоче, бо він дуже скоро залишить свою посаду", – сказав Трамп журналістам про французького президента.

"Я введу 200-відсотковий митний тариф на його вина і шампанське, і він приєднається", – додав президент США.

Президент також опублікував текстове повідомлення від свого французького колеги, в якому Макрон запросив Трампа на вечерю в Парижі в четвер і на зустріч з Україною, Сирією, Данією та Росією.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ опублікували проєкт статуту Ради миру. Згідно з цим документом, президент США Дональд Трамп збирається вимагати по мільярду доларів від держав, які захочуть бути постійними членами, і буде мати останнє слово у всіх рішеннях Ради миру.

Трамп запросив до членства у Раді миру низку європейських держав, Канаду, а також Росію і Білорусь.