СМИ: Трамп пригласил 49 стран в Совет мира, Украина получила приглашение, но думает
Президент США Дональд Трамп пригласил ряд мировых лидеров присоединиться к его Совету мира для Газы, среди приглашенных и Украина.
Список приглашенных обнародовало агентство Bloomberg, передает "Европейская правда".
В списке 49 стран, среди которых – большинство европейских государств, а также Россия, Беларусь, Украина, Израиль, Саудовская Аравия, Пакистан, Оман и другие. Отдельно в списке указана Еврокомиссия.
Информированный собеседник "Украинской правды" подтвердил, что такое предложение поступало, но пока Украина его изучает и еще не давала ответ.
Трамп хочет, чтобы церемония подписания состоялась в Давосе в четверг, несмотря на призывы некоторых из приглашенных переписать условия членства.
Список приглашенных составлен на основе информации от лиц, осведомленных в этом деле, и публикаций в социальных сетях. Не все страны подтвердили получение приглашения, и список не является исчерпывающим.
- Албания
- Аргентина
- Австралия
- Австрия
- Бахрейн
- Беларусь
- Бразилия
- Канада
- Кипр
- Египет
- Европейская комиссия
- Финляндия
- Франция
- Германия
- Греция
- Венгрия
- Индия
- Индонезия
- Ирландия
- Израиль
- Италия
- Япония
- Иордания
- Казахстан
- Марокко
- Нидерланды
- Новая Зеландия
- Норвегия
- Оман
- Пакистан
- Парагвай
- Польша
- Португалия
- Катар
- Румыния
- Россия
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Словения
- Южная Корея
- Испания
- Швеция
- Швейцария
- Таиланд
- Турция
- Объединенные Арабские Эмираты
- Великобритания
- Украина
- Узбекистан
- Вьетнам
Как сообщалось, Трамп заявил журналистам, что введет пошлины на французские вина и шампанское, узнав, что что президент Франции Эмманюэль Макрон отклонил его приглашение присоединиться к так называемому Совету мира.