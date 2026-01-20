Укр Рус Eng

СМИ: Трамп пригласил 49 стран в Совет мира, Украина получила приглашение, но думает

Новости — Вторник, 20 января 2026, 10:38 — Иванна Костина

Президент США Дональд Трамп пригласил ряд мировых лидеров присоединиться к его Совету мира для Газы, среди приглашенных и Украина.

Список приглашенных обнародовало агентство Bloomberg, передает "Европейская правда".

В списке 49 стран, среди которых – большинство европейских государств, а также Россия, Беларусь, Украина, Израиль, Саудовская Аравия, Пакистан, Оман и другие. Отдельно в списке указана Еврокомиссия.

Информированный собеседник "Украинской правды" подтвердил, что такое предложение поступало, но пока Украина его изучает и еще не давала ответ.

Трамп хочет, чтобы церемония подписания состоялась в Давосе в четверг, несмотря на призывы некоторых из приглашенных переписать условия членства.

Список приглашенных составлен на основе информации от лиц, осведомленных в этом деле, и публикаций в социальных сетях. Не все страны подтвердили получение приглашения, и список не является исчерпывающим.

  • Албания
  • Аргентина
  • Австралия
  • Австрия
  • Бахрейн
  • Беларусь
  • Бразилия
  • Канада
  • Кипр
  • Египет
  • Европейская комиссия
  • Финляндия
  • Франция
  • Германия
  • Греция
  • Венгрия
  • Индия
  • Индонезия
  • Ирландия
  • Израиль
  • Италия
  • Япония
  • Иордания
  • Казахстан
  • Марокко
  • Нидерланды
  • Новая Зеландия
  • Норвегия
  • Оман
  • Пакистан
  • Парагвай
  • Польша
  • Португалия
  • Катар
  • Румыния
  • Россия
  • Саудовская Аравия
  • Сингапур
  • Словения
  • Южная Корея
  • Испания
  • Швеция
  • Швейцария
  • Таиланд
  • Турция
  • Объединенные Арабские Эмираты
  • Великобритания
  • Украина
  • Узбекистан
  • Вьетнам

Как сообщалось, Трамп заявил журналистам, что введет пошлины на французские вина и шампанское, узнав, что что президент Франции Эмманюэль Макрон отклонил его приглашение присоединиться к так называемому Совету мира.

Трамп
