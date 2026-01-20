СМИ: Трамп пригласил 49 стран в Совет мира, Украина получила приглашение, но думает

Президент США Дональд Трамп пригласил ряд мировых лидеров присоединиться к его Совету мира для Газы, среди приглашенных и Украина.

Список приглашенных обнародовало агентство Bloomberg, передает "Европейская правда".

В списке 49 стран, среди которых – большинство европейских государств, а также Россия, Беларусь, Украина, Израиль, Саудовская Аравия, Пакистан, Оман и другие. Отдельно в списке указана Еврокомиссия.

Информированный собеседник "Украинской правды" подтвердил, что такое предложение поступало, но пока Украина его изучает и еще не давала ответ.

Трамп хочет, чтобы церемония подписания состоялась в Давосе в четверг, несмотря на призывы некоторых из приглашенных переписать условия членства.

Список приглашенных составлен на основе информации от лиц, осведомленных в этом деле, и публикаций в социальных сетях. Не все страны подтвердили получение приглашения, и список не является исчерпывающим.

Албания

Аргентина

Австралия

Австрия

Бахрейн

Беларусь

Бразилия

Канада

Кипр

Египет

Европейская комиссия

Финляндия

Франция

Германия

Греция

Венгрия

Индия

Индонезия

Ирландия

Израиль

Италия

Япония

Иордания

Казахстан

Марокко

Нидерланды

Новая Зеландия

Норвегия

Оман

Пакистан

Парагвай

Польша

Португалия

Катар

Румыния

Россия

Саудовская Аравия

Сингапур

Словения

Южная Корея

Испания

Швеция

Швейцария

Таиланд

Турция

Объединенные Арабские Эмираты

Великобритания

Украина

Узбекистан

Вьетнам

Как сообщалось, Трамп заявил журналистам, что введет пошлины на французские вина и шампанское, узнав, что что президент Франции Эмманюэль Макрон отклонил его приглашение присоединиться к так называемому Совету мира.