Лавров похвалил идею Трампа о Совете мира

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров одобрительно отозвался об идее президента США Дональда Трампа о создании Совета мира.

Об этом российский министр сказал на пресс-конференции, посвященной итогам работы дипломатии РФ за 2025 год, сообщает "Европейская правда".

По словам Лаврова, российская сторона недавно получила конкретные предложения, в частности проект устава Совета мира.

Он добавил, что эта инициатива отражает понимание Соединенными Штатами, что даже они "со своей внешнеполитической философией исходят из необходимости собирать группу стран, которые будут сотрудничать с вами в том или ином направлении".

При этом Лавров убежден, что администрация Дональда Трампа – "это администрация прагматиков".

"И она осознает необходимость не просто объединять под своим руководством большое количество, но и в полной мере учитывать их законные интересы", – добавил он.

По планам Трампа, Совет мира по сектору Газы должен быть создан под более широким зонтиком Совета мира, для участия в котором президент США Дональд Трамп собирается требовать от государств по миллиарду долларов.

Трамп пригласил к членству в Совете мира ряд европейских государств, Канаду, а также Россию и Беларусь.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, по данным СМИ, не примет приглашение.